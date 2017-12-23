Куадрадо и Манджукич могут сыграть с "Ромой"

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Куадрадо и Манджукич могут сыграть с "Ромой"

Два игрока "Ювентуса" - вингер Хуан Куадрадо и форвард Марио Манджукич - вернулись в строй в преддверии матча 18-го тура Серии А против "Ромы".

Как сообщает Football Italia, оба футболиста восстановились после травм и были включены в заявку "бьянконери" на поединок с "волками".

Напомним, что матч "Ювентус" - "Рома" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. 

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