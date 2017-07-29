Куадрадо может перейти в "Интер"

Хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в "Интере", сообщает TMW.

По информации ресурса, "старая синьора" готова отпустить футболиста в "Интер" за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Куадрадо сыграл 45 поединков, отметился 3 голами и 9 ассистами.

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