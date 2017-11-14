Куадрадо может пропустит матч против "Сампдории"
Колумбийский полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, футболист травмировал бедро в расположении сборной Колумбии. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но в ближайшие дни он будет работать по индивидуальной программе. Пока неизвестно, сумеет ли хавбек сыграть в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Сампдории", который состоится 19 ноября.
В этом сезоне 29-летний Куадрадо сыграл за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Не пропустите: "Ювентус" хочет арендовать хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
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|7
|Милан
|12
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|Торино
|12
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|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
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|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
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|Беневенто
|12
|0