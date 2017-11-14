Куадрадо может пропустит матч против "Сампдории"

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Куадрадо может пропустит матч против "Сампдории"
Колумбийский полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист травмировал бедро в расположении сборной Колумбии. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но в ближайшие дни он будет работать по индивидуальной программе. Пока неизвестно, сумеет ли хавбек сыграть в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Сампдории", который состоится 19 ноября.

В этом сезоне 29-летний Куадрадо сыграл за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Ювентус" хочет арендовать хавбека "Реала". | http://soccernews.ru

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