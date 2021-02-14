Куадрадо может пропустить первый матч 1/8 Лиги Чемпионов
Стало известно, почему хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо в матче 22-го тура Серии А против "Наполи" не вышел на второй тайм. 32-летний колумбиец был заменен в перерыве из-за мышечной травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Теперь футболист может пропустить первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".
Сегодня, 14 февраля, будет проведено медицинское обследование, которое сможет установить степень повреждения и сроки восстановления.
В сезоне 2020/2021 Куадрадо выходил на поле в футболке "Ювентуса" в 17 матчах Серии А отдал 5 результативных передач.
Напомним, "Порту" и "Ювентус" сыграют 17 февраля в Португалии.
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