Куадрадо может пропустить первый матч 1/8 Лиги Чемпионов

Стало известно, почему хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо в матче 22-го тура Серии А против "Наполи" не вышел на второй тайм. 32-летний колумбиец был заменен в перерыве из-за мышечной травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Теперь футболист может пропустить первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

Сегодня, 14 февраля, будет проведено медицинское обследование, которое сможет установить степень повреждения и сроки восстановления.

В сезоне 2020/2021 Куадрадо выходил на поле в футболке "Ювентуса" в 17 матчах Серии А отдал 5 результативных передач.