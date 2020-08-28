Куадрадо: "Не могу себе представить Месси и Роналду в одной команде"

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Куадрадо: "Не могу себе представить Месси и Роналду в одной команде"

Хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо высказался о теоретическом переходе форварда "Барселоны" Лионеля Месси в туринский клуб.

"Не представляю, что Месси и Роналду играют в одной команде. Я правда не могу себе этого представить. 

С другой стороны, многие считали, что Роналду не будет "Ювентуса", а он внезапно оказался у нас", - цитирует Куадрадо ESPN.

Ранее сообщалось, что Месси сообщил руководству "Барсы", что покидает клуб. В аргентинце заинтересованы "Ман Сити", ПСЖ и "Интер".

А еще: Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону" | http://soccernews.ru
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