Куадрадо приступил к тренировкам

Полузащитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо продолжает восстанавливаться после операции в области паха.

Как сообщает Football Italia, 29-летний колумбиец приступил к индивидуальным тренировкам. Ожидается, что для полного восстановления ему потребуется ещё порядка трёх недель.

Последний раз Куадрадо выходил на поле 23 декабря. В этом сезоне вингер провёл за "Ювентус" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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