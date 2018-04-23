Куадрадо прокомментировал провал "Ювентуса" в матче с "Наполи"

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от "Наполи" в матче 34-го тура Серии А (0:1).

Напомним, что "Ювентус" опережает "Наполи" на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.

"Мы плохо сыграли, но должны продолжать верить в себя. Мы все еще впереди, и все в наших руках. После множества матчей этого сезона мы могли немного устать, но в следующие 20 дней нам надо много работать и вернуть свою форму. Мы должны помнить: преимущество у нас", - сказал он. | soccernews.ru