Куадрадо прокомментировал провал "Ювентуса" в матче с "Наполи"

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Куадрадо прокомментировал провал "Ювентуса" в матче с "Наполи"Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от "Наполи" в матче 34-го тура Серии А (0:1).

Напомним, что  "Ювентус" опережает "Наполи" на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.

"Мы плохо сыграли, но должны продолжать верить в себя. Мы все еще впереди, и все в наших руках. После множества матчей этого сезона мы могли немного устать, но в следующие 20 дней нам надо много работать и вернуть свою форму. Мы должны помнить: преимущество у нас", - сказал он.  | soccernews.ru

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