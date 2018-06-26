Куарежма: "Меня раздражал тренер сборной Ирана"

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма раскритиковал поведение главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша.

Напомним, что в заключительном туре группового турнира ЧМ-2018 португальцы и иранцы сыграли вничью – 1:1.

"Меня в этом матче больше всего раздражал тренер соперника. Поскольку португальцы должны больше уважать других португальцев. Но об этом можно говорить отдельно, конечно", - сказал он. | soccernews.ru