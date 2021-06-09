Куарежма может стать игроком "Крыльев Советов"

Фото: инстаграм Куарежмы/Автор неизвестен

Как сообщает "КП-Самара", полузащитник Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, им интересуются "Крылья Советов". В клубе рассматривают вариант с подписанием 37-летнего футболиста.

Отмечается, что за приглашение Куарежмы выступает и полузащитник "Крыльев" Рикарду Алвеш, близкий друг игрока сборной. Перед финалом Кубка России Куарежма записал для игроков «Крыльев» видеообращение с поддержкой.

Прошедший сезон Куарежма провел в "Витории Гимараэш".

Также не пропустите: Два футболиста сборной Швеции заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru