Куарежма может стать игроком "Крыльев Советов"

Теги крылья советоврикарду куарежма

Куарежма может стать игроком "Крыльев Советов"Фото: инстаграм Куарежмы/Автор неизвестен

Как сообщает "КП-Самара", полузащитник Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, им интересуются "Крылья Советов". В клубе рассматривают вариант с подписанием 37-летнего футболиста.

Отмечается, что за приглашение Куарежмы выступает и полузащитник "Крыльев" Рикарду Алвеш, близкий друг игрока сборной. Перед финалом Кубка России Куарежма записал для игроков «Крыльев» видеообращение с поддержкой.

Прошедший сезон Куарежма провел в "Витории Гимараэш". 

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