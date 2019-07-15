Куарежма отказал "Вулверхэмптону"

"Вулверхэмптон" пытался купить вингера "Бешикташа" Рикарду Куарежму, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "волки" сделали предложение 35-летнему футболисту, однако тот ответил отказом.

Португалец всем доволен в Турции, поэтому не хочет сейчас менять команду.

В прошлом сезоне Куарежма сыграл за "Бешикташ" 34 матча, забил 4 гола и сделал 14 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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