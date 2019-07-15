Куарежма отказал "Вулверхэмптону"

Теги бешикташвулверхэмптонрикарду куарежматрансферы

Куарежма отказал "Вулверхэмптону"

"Вулверхэмптон" пытался купить вингера "Бешикташа" Рикарду Куарежму, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "волки" сделали предложение 35-летнему футболисту, однако тот ответил отказом.

Португалец всем доволен в Турции, поэтому не хочет сейчас менять команду.

В прошлом сезоне Куарежма сыграл за "Бешикташ" 34 матча, забил 4 гола и сделал 14 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Не пропустите: "Вест Хэм" отказался покупать форварда ЦСКА Чалова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов