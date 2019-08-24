Куарежма покидает "Бешикташ"
Полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежма анонсировал смену клубной прописки.
"Только что мне сказали, что президент больше не хочет видеть меня в команде. Сейчас я работаю над решением ситуации, в ближайшие дни объявлю о своём будущем на пресс-конференции. Спасибо всем за поддержку", - написал Куарежма в своём инстаграме.
Португалец выступал за "Бешикташ" с 2010 по 2012 год, после чего уехал в "Аль-Ахли", затем в "Порту", а в 2015 году вернулся в турецкий клуб.
Суммарно в составе "чёрных орлов" 35-летний Куарежма провёл 227 матчей, забил 38 голов и сделал 78 результативных передач.
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