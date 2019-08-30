Куарежма стал игроком "Касымпаши"
"Касымпаша" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Рикарду Куарежмы.
35-летний футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "1+1".
Португалец перешёл в "Касымпашу" из "Бешикташа", которому он отдал 6,5 лет карьеры. В составе "чёрных орлов" игрок провёл 227 матчей, забил 38 голов и сделал 78 результативных передач.
Рыночная стоимость Куарежмы оценивается в 1 миллион евро.
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