Куасси прокомментировал свой переход в "Баварию"
Новичок "Баварии" Ньянзу Куасси рассказал, почему он отдал предпочтение переходу именно в мюнхенский клуб.
"Я решил выбрать "Баварию", потому что это хороший вариант для меня. Я хочу идти вперёд, индивидуально прогрессировать. Столь великий клуб способен мне это дать. А молодые игроки, которые ранее играли здесь, могут стать примером для меня", - сказал 18-летний француз.
Напомним, что Куасси достался "Баварии" бесплатно в связи с истечением срока контракта с ПСЖ. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре сезона.
В составе парижан центральный защитник забил 3 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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|20