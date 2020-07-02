Куасси прокомментировал свой переход в "Баварию"

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Куасси прокомментировал свой переход в "Баварию"

Новичок "Баварии" Ньянзу Куасси рассказал, почему он отдал предпочтение переходу именно в мюнхенский клуб.

"Я решил выбрать "Баварию", потому что это хороший вариант для меня. Я хочу идти вперёд, индивидуально прогрессировать. Столь великий клуб способен мне это дать. А молодые игроки, которые ранее играли здесь, могут стать примером для меня", - сказал 18-летний француз.

Напомним, что Куасси достался "Баварии" бесплатно в связи с истечением срока контракта с ПСЖ. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на четыре сезона.

В составе парижан центральный защитник забил 3 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах. 

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