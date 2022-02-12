"Кубань" арендовала голкипера "Спартака"
Фото твиттер "Кубани"
"Кубань" в твиттере объявила о переходе вратаря московского "Спартака" Артёма Поплевченкова.
Краснодарский клуб взял в аренду 21-летнего футболиста до конца текущего сезона.
Новичок "Кубани" выбрал себе 16-й игровой номер.
Поплевченков является воспитанником "Спартака", за основную команду "красно-белых" не провёл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.
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