"Кубань" арендовала голкипера "Спартака"

Фото твиттер "Кубани"

"Кубань" в твиттере объявила о переходе вратаря московского "Спартака" Артёма Поплевченкова.

Краснодарский клуб взял в аренду 21-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Новичок "Кубани" выбрал себе 16-й игровой номер.

Поплевченков является воспитанником "Спартака", за основную команду "красно-белых" не провёл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

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