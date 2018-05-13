"Кубань" из-за долгов снимется с ФНЛ

Краснодарская "Кубань" снимется с розыгрыша ФНЛ сезона 2018/19, сообщают российские СМИ.

Команда не сможет принимать участие в первенстве из-за долгов, которые составляют три миллиарда рублей.

Стоит отметить, что этот сезон "Кубань" завершила на девятом месте в ФНЛ.

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