"Кубань" из-за долгов снимется с ФНЛ

Теги кубань

"Кубань" из-за долгов снимется с ФНЛ

Краснодарская "Кубань" снимется с розыгрыша ФНЛ сезона 2018/19, сообщают российские СМИ.

Команда не сможет принимать участие в первенстве из-за долгов, которые составляют три миллиарда рублей.

Стоит отметить, что этот сезон "Кубань" завершила на девятом месте в ФНЛ.

Не пропустите: "Оренбург" стал победителем ФНЛ. | http://soccernews.ru

комментарии
pasha_novoross

ДЕВЧЕНКИ СИМПОТЯЖКИ

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов