"Кубань" подписала двух игроков с опытом игры в РПЛ

Краснодарская "Кубань" усилилась четырьмя футболистами, двое из которых имеют опыт игры в Российской Премьер-Лиге, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, новичками "Кубани" стали полузащитники Илья Петров, Ника Гиголаев, Аслан Дышеков и Роланд Гиголаев. Двое последних выступали в РПЛ за "Спартак-Нальчик", а также "Амкар", "Ахмат" и "Анжи" соответственно.

В минувшем сезоне "Кубань" заняла первое место в ПФЛ группе 1 и завоевала путевку в Футбольную национальную лигу.

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