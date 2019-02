"Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб

Краснодарская "Кубань" в шутливой форме пригласила бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в свой тренерский штаб.

"Жозе Моуринью, "Кубань" рада пригласить вас в тёплый Краснодар. Мы хотели бы предложить вам должность помощника главного тренера Андрея Юдина. У нас нет Поля Погба, всё прекрасно", - говорится в публикации клуба в твиттере.

@josemourinhotv @fckubanofficial is pleased to invite you to warm Krasnodar. We would like to offer you the position of assistant head coach Andrei Yudin. No slippery ice. No @paulpogba. It`s perfect. pic.twitter.com/ZgZzj78MLc