"Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб

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"Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб

Краснодарская "Кубань" в шутливой форме пригласила бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в свой тренерский штаб.

"Жозе Моуринью, "Кубань" рада пригласить вас в тёплый Краснодар. Мы хотели бы предложить вам должность помощника главного тренера Андрея Юдина. У нас нет Поля Погба, всё прекрасно", - говорится в публикации клуба в твиттере.

Напомним, что 18 декабря 2018 года Моуринью уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее 56-летний португалец также возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и снова "Челси". В его активе 25 трофеев.

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