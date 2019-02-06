"Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб
Краснодарская "Кубань" в шутливой форме пригласила бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в свой тренерский штаб.
"Жозе Моуринью, "Кубань" рада пригласить вас в тёплый Краснодар. Мы хотели бы предложить вам должность помощника главного тренера Андрея Юдина. У нас нет Поля Погба, всё прекрасно", - говорится в публикации клуба в твиттере.
@josemourinhotv @fckubanofficial is pleased to invite you to warm Krasnodar. We would like to offer you the position of assistant head coach Andrei Yudin. No slippery ice. No @paulpogba. It`s perfect. pic.twitter.com/ZgZzj78MLc— ФК «Кубань» (@fckubanofficial) 5 февраля 2019 г.
Напомним, что 18 декабря 2018 года Моуринью уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Ранее 56-летний португалец также возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и снова "Челси". В его активе 25 трофеев.
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|Команда
|М
|О
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|25
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|2
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|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
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|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
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|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
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|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11