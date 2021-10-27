"Кубань" сенсационно выбила "Краснодар" из Кубка России

Фото: инстаграм "Кубани"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Кубка России "Кубань" разгромила "Краснодар" и вышла в 1/8 финала.

Победу кубанцам принесли дубль Максима Лаука и гол Василия Алейникова.

"Кубань", набрав три очка, заняла первое место в 1-й группе. "Краснодар" с тремя очками финишировал на второй позиции и вылетел из турнира.

"Кубань" Краснодар – "Краснодар" Краснодар - 3:0 (2:0)

Голы: Лаук, 6 - 1:0, Алейников, 23 - 2:0, Лаук, 63 - 3:0

"Кубань": Климович, Эдиев, Таказов, Грицаенко, Гиголаев, Петров (Дышеков, 80), Гурфов (Козлов, 64), Алейников (Сушич, 80), Безденежных, Сидоров, Лаук (Саркисов, 64).

"Краснодар": Агкацев, Спаич, Петров (Рамирес, 46, Корнюшин, 52), Сорокин, Черников (Кордоба, 69), Ионов (Сперцян, 46), Кабелла, Стоцкий (Классон, 46), де Вильена, Кривцов, Ильин.

Не пропустите: "Торпедо" обыграло "Ростов" в Кубке России. | http://soccernews.ru