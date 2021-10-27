"Кубань" сенсационно выбила "Краснодар" из Кубка России

Теги кубанькраснодар

"Кубань" сенсационно выбила "Краснодар" из Кубка России

Фото: инстаграм "Кубани"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Кубка России "Кубань" разгромила "Краснодар" и вышла в 1/8 финала.

Победу кубанцам принесли дубль Максима Лаука и гол Василия Алейникова.

"Кубань", набрав три очка, заняла первое место в 1-й группе. "Краснодар" с тремя очками финишировал на второй позиции и вылетел из турнира.

"Кубань" Краснодар – "Краснодар" Краснодар - 3:0 (2:0)
Голы: Лаук, 6 - 1:0, Алейников, 23 - 2:0, Лаук, 63 - 3:0

"Кубань": Климович, Эдиев, Таказов, Грицаенко, Гиголаев, Петров (Дышеков, 80), Гурфов (Козлов, 64), Алейников (Сушич, 80), Безденежных, Сидоров, Лаук (Саркисов, 64).

"Краснодар": Агкацев, Спаич, Петров (Рамирес, 46, Корнюшин, 52), Сорокин, Черников (Кордоба, 69), Ионов (Сперцян, 46), Кабелла, Стоцкий (Классон, 46), де Вильена, Кривцов, Ильин.

Не пропустите: "Торпедо" обыграло "Ростов" в Кубке России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" вновь проиграла клубу из Мадрида

"Барселона" вновь проиграла клубу из Мадрида

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов