"Кубань" сенсационно выбила "Краснодар" из Кубка России
Фото: инстаграм "Кубани"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Кубка России "Кубань" разгромила "Краснодар" и вышла в 1/8 финала.
Победу кубанцам принесли дубль Максима Лаука и гол Василия Алейникова.
"Кубань", набрав три очка, заняла первое место в 1-й группе. "Краснодар" с тремя очками финишировал на второй позиции и вылетел из турнира.
"Кубань" Краснодар – "Краснодар" Краснодар - 3:0 (2:0)
Голы: Лаук, 6 - 1:0, Алейников, 23 - 2:0, Лаук, 63 - 3:0
"Кубань": Климович, Эдиев, Таказов, Грицаенко, Гиголаев, Петров (Дышеков, 80), Гурфов (Козлов, 64), Алейников (Сушич, 80), Безденежных, Сидоров, Лаук (Саркисов, 64).
"Краснодар": Агкацев, Спаич, Петров (Рамирес, 46, Корнюшин, 52), Сорокин, Черников (Кордоба, 69), Ионов (Сперцян, 46), Кабелла, Стоцкий (Классон, 46), де Вильена, Кривцов, Ильин.
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