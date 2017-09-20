"Кубань" - "Спартак" - 0:2 (обзор)

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"Кубань" - "Спартак" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/16 финала кубка России, в котором московский "Спартак" на выезде обыграл "Кубань".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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