Кубковая битва полпредов Премьер-лиги: "Челси" на своем поле сразится с "Ньюкаслом"

"Челси" – "Ньюкасл Юнайтед"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Кевин Френд (Лестер)

В одном из центральных матчей 4-го раунда Кубка Англии лондонский "Челси" на своем поле примет "Ньюкасл Юнайтед". В схватке двух представителей Премьер-лиги букмекеры на стороне будущих хозяев поля. Подопечные Антонио Конте уже сошли с дистанции одного из внутренних турниров, поэтому можно не сомневаться, что итальянский специалист настроит свою команду на предстоящий матч должным образом.

"Челси" на текущей неделе закончил выступление в Кубке Лиги. В ответном поединке с "Арсеналом" команда Антонио Конте уступили со счетом 1:2, и с учетом результата первого матча (0:0) остановилась в шаге от финала. Теперь же лондонцам предстоит провести поединок 1/16 финала Кубка Англии, а через два дня "аристократы" сыграют матч чемпионата с "Брайтоном".

В третьем раунде Кубка Англии "Челси" пришлось повозиться с представителем Чемпионшипа "Норвичем". На выезде была ничья, из-за чего пришлось провести переигровку. Однако и дома лондонцы прошли в следующий круг лишь благодаря серии послематчевых пенальти, так как основное время также не выявило победителя. Стоит отметить, что январь выдался довольно неоднозначным для команды Конте. В шести сыгранных встречах "Челси" одержал лишь одну победу, а еще четыре матча завершал ничьей в основное время. В то же время на своем поле "аристократы" не проигрывают 14 официальных поединков кряду, выиграв девять из них. Отдельно стоит сказать, что за пять последних матчей на "Стэмфорд Бридж" лондонцы пропустили всего один гол и четыре раза оставляли собственные ворота в неприкосновенности.

"Ньюкасл" свой последний матч проводил в прошлую субботу – в чемпионате Англии "сороки" уступили на выезде "Манчестер Сити" со счетом 1:3. Этот результат прервал четырехматчевую беспроигрышную серию команды Рафаэля Бенитеса, в рамках которой они по два раза побеждали и играли вничью. В гостях "Ньюкасл" выиграл только два из десяти последних официальных матчей и потерпел шесть поражений. Причем только в одном матче он сыграл на ноль, а в шести случаях пропускал не менее двух голов.

В Кубке Англии в третьем раунде "сороки" в родных стенах обыграли "Лутон Таун" со счетом 3:1. На выезде же "Ньюкасл" не побеждает с января 2006 года, когда обыграл со счетом 2:0 "Челтенхэм". С тех пор он провел 14 матчей на чужом поле в рамках Кубка Англии и потерпел девять поражений при пяти ничейных результатах. Кстати, началась серия с поражения от "Челси" в марте 2006 года со счетом 0:1. Также стоит сказать, что следующие 13 гостевых матчей "Ньюкасла" в Кубке были сыграны в одном месяце – январе.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Нюкасла":

Победная домашняя серия "Челси" в играх против "Ньюкасла" насчитывает 5 игр

В текущем сезоне "аристократы" уже обыгрывали "сорок" на своем поле (3:1)

В последних 7 матчах "Челси" одержал одну победу

"Ньюкасл" не выходил в 1/8 финала Кубка Англии с 2006 года

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Кабальеро – Ампаду, Д.Луиз, Кэйхилл, Рюдигер, Дзаппакоста, Дринкуотер, Бакайоко, Алонсо, Педро, Баркли, Батшуайи.

"Ньюкасл Юнайтед": Вудман – Манкильо, Ласкеллес, Кларк, Дамметт, Шелви, Мерино, Ритчи, Мёрфи, Перес, Гэйл.

Прогноз на матч "Челси" – "Сток Сити":

Ни один из девяти предыдущих матчей между "Челси" и "Ньюкаслом" не завершился победой команды, игравшей на выезде, а в восьми случаях побеждали хозяева поля. Причем шесть побед были с разницей не менее чем в два гола. Лондонцы выиграли пять последних домашних матчей против на "сорок" с общим счетом 15:2. В том числе и встречу чемпионата, которая прошла на "Стэмфорд Бридж" 12 декабря 2017 года (3:1). Вполне естественно, что "аристократы" считаются фаворитами и в этот раз.

Букмекеры отдают "Челси" весомое преимущество: на победу лондонцев средний коэффициент составляет 1.46 баллов, в то время как успех гостей расценивается максимум в 6.50 баллов. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 4.75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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