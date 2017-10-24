Кубковый выезд каталонцев: "Барселона" в гостях у "Мурсии"

"Мурсия" – "Барселона"

Стадион: "Нуэва Кондомина" (Мурсия)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)

В рамках 1/16 финала Кубка Испании по футболу каталонская "Барселона" отправится более чем за 500 километров на северо-восток в город Мурсия, где ей будет противостоять местная команда с одноименным названием. Можно не сомневаться, что стадион "Нуэва Кондомина", вмещающий 31 179 зрителей будет заполнен до отказа, даже если "сине- гранатовые" привезут на кубковый матч не самый боевой состав.

История футбольного клуба "Мурсия" насчитывает более 100 лет, однако каких-то серьезных достижений на счету команды не имеется. Сейчас "перцы" выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, в котором 80 команд разделены на 4 группы. "Мурсия" не самым удачным образом проводит нынешний сезон: 10 очков после такого же количества сыгранных матчей и 16 место в своей отборочной группе, хотя до зоны плей-офф не так уж и далеко: всего 8 пунктов. Последний раз "Мурсия" играла в высшем испанском дивизионе в сезоне 2007/2008 и тогда команда проиграла "Барселоне" 2 матча с общим счетом 9:3. Последние годы "перцы" находятся в незавидном финансовом положении, что и мешает им ставить перед собой более высокие цели. На текущий момент стоимость всего состава команды составляет менее пяти миллионов евро.

"Барселона" приедет в Мурсию сразу без нескольких игроков основного состава. Так, по заявлению испанской прессы Эрнесто Вальверде предоставит отдых Тер Штегену, Бускетсу, Иньесте, Умтити, Месси, Паулиньо и Суаресу. Но и без этих игроков каталонцы обязаны добиваться результата в противостоянии с таким соперником. Победная серия "сине-гранатовых" была прервана в матче 8 тура против "Атлетико" – 1:1, но затем "Барселона" одержала 2 победы подряд: над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов и "Малагой" в Примере. На ранних стадиях турнира главный тренер каталонцев определенно будет ротировать состав, глубины которого должно хватить для победы над более слабыми командами.

Интересные факты противостояния "Мурсии" и "Барселоны":

"Барселона" выиграла 4 последних матча против "Мурсии" во всех турнирах.

"Мурсия" победила в 3 последних матчах Кубка Испании.

Беспроигрышная серия "Барселоны" в этом сезоне во всех турнирах составляет 12 матчей.

Каталонцы выиграли 5 из 6 последних матчей Кубка Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Мурсия: Сантоме, Орфила, Матеос, Хуанра, Хара, Карнисер, Брaвo, Льоренте, Домингес, Мартинес.

Барселона: Силлессен, Видаль, Маскерано, Семеду, Динь, Роберто, Ракитич, Гомеш, Деулофеу, Денис Суарес, Алькасер.

Прогноз на матч "Мурсия" – "Барселона":

Каталонцы являются фаворитами матча, несмотря на возможное отсутствие сразу нескольких игроков основного состава. Хозяева, конечно же, постараются навязать борьбу своим именитым соперникам, но удачный для них исход кажется маловероятным.

Победу "Мурсии" букмекеры оценивают коэффициентом 13,00, ничью – 6,90, победу "Барселоны" - 1,25.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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