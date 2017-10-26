Кубковый выезд на стадион имени Фернандо Торреса: мадридский "Реал" против "Фуэнлабрады"

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Кубковый выезд на стадион имени Фернандо Торреса: мадридский "Реал" против "Фуэнлабрады"

"Фуэнлабрада"  –  "Реал"

Стадион: "Эстадио Фернандо Торрес" (Фуэнлабарда)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания).

Мадридский "Реал" в рамках 1/16 Кубка Испании отправится в гости к клубу из третьего по силе дивизиона - "Фуэнлабрада".  Город с одноименным названием является провинцией Мадрида и находится от него всего в двадцати километрах. Небольшой по испанским меркам, с населением чуть меньше 200 тысяч, он в первую очередь известен тем, что является родиной Фернандо Торреса, в честь которого и назван местный стадион. Здесь также начинал свою карьеру в качестве тренера Космин Контра, ныне рулевой сборной Румынии, а еще в феврале прошлого года команду тренировал Фернандо Морьентес, однако он был уволен после полугода работы.

Футбольный клуб "Фуэнлабрада" был основан в 1975 путем слияния двух сильнейших команд одноименного города. Особых свершений в истории подопечных Антонио Кальдерона пока не было, однако на данный момент в рамках имеющегося бюджета клуб выглядит вполне неплохо. В третьем испанском дивизионе "Фуэнлабрада"  располагается на втором месте турнирной таблицы в своей отборочной группе. Как местные футболисты радовались, узнав, кто им достался в соперники – не передать словами:

"Реал" набрал неплохой ход во всех турнирах: шестиматчевая беспроигрышная серия, третье место в Примере и отличные перспективы для выхода из своей отборочной группы в Лиге Чемпионов. Наконец, начал забивать в чемпионате Криштиану Роналду а фееричное возвращение в строй Карима Бензема показало, насколько он важен для команды. Безусловно, Зидан займется ротацией в кубковом матче, так что многие звезды королевского клуба могут и вовсе не попасть в заявку на матч. Тем не менее, подобного рода матчи всегда вызывают повышенный интерес, ведь с одной стороны – это шанс посмотреть в деле некоторых молодых игроков мадридцев, с другой – увидеть страсть и желание сражаться провинциальной команды.

Интересные факты противостояния "Фуэнлабрады" и "Реала":

Ранее между собой команды никогда не встречались.

"Реал" не проигрывал в 24 из последних 25 матчей Кубка Испании.

Беспроигрышная серия "Фуэнлабрады" во всех турнирах составляет 11 матчей.

Мадридцы пропускали как минимум 2 гола в 3 последних матчах Кубка Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Фуэнлабрада: Поль, Дани Фернандес, Ката Диас, Армандо, Фран Гарсия, Санс, Кандела, Милла, Фрайле, Баррозо, Диони.

Реал: Касилья, Тео, Варан, Начо, Хакими, Льоренте, Модрич, Себальос, Асенсио, Васкес, Майораль.

Прогноз на матч "Фуэнлабрада" – "Реал":

Мадридцы являются безоговорочными фаворитами встречи, в удачный исход для хозяев практически никто не верит, несмотря на неожиданные, порой, результаты в такого рода матчах

Победу "Фуэнлабрады" букмекеры оценивают коэффициентом 28,00, ничью – 10,50, победу "Реала"  - 1,13.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
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