Кубковый выезд на стадион имени Фернандо Торреса: мадридский "Реал" против "Фуэнлабрады"
"Фуэнлабрада" – "Реал"
Стадион: "Эстадио Фернандо Торрес" (Фуэнлабарда)
Начало матча: 22:30
Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания).
Мадридский "Реал" в рамках 1/16 Кубка Испании отправится в гости к клубу из третьего по силе дивизиона - "Фуэнлабрада". Город с одноименным названием является провинцией Мадрида и находится от него всего в двадцати километрах. Небольшой по испанским меркам, с населением чуть меньше 200 тысяч, он в первую очередь известен тем, что является родиной Фернандо Торреса, в честь которого и назван местный стадион. Здесь также начинал свою карьеру в качестве тренера Космин Контра, ныне рулевой сборной Румынии, а еще в феврале прошлого года команду тренировал Фернандо Морьентес, однако он был уволен после полугода работы.
Футбольный клуб "Фуэнлабрада" был основан в 1975 путем слияния двух сильнейших команд одноименного города. Особых свершений в истории подопечных Антонио Кальдерона пока не было, однако на данный момент в рамках имеющегося бюджета клуб выглядит вполне неплохо. В третьем испанском дивизионе "Фуэнлабрада" располагается на втором месте турнирной таблицы в своей отборочной группе. Как местные футболисты радовались, узнав, кто им достался в соперники – не передать словами:
"Реал" набрал неплохой ход во всех турнирах: шестиматчевая беспроигрышная серия, третье место в Примере и отличные перспективы для выхода из своей отборочной группы в Лиге Чемпионов. Наконец, начал забивать в чемпионате Криштиану Роналду а фееричное возвращение в строй Карима Бензема показало, насколько он важен для команды. Безусловно, Зидан займется ротацией в кубковом матче, так что многие звезды королевского клуба могут и вовсе не попасть в заявку на матч. Тем не менее, подобного рода матчи всегда вызывают повышенный интерес, ведь с одной стороны – это шанс посмотреть в деле некоторых молодых игроков мадридцев, с другой – увидеть страсть и желание сражаться провинциальной команды.
Интересные факты противостояния "Фуэнлабрады" и "Реала":
Ранее между собой команды никогда не встречались.
"Реал" не проигрывал в 24 из последних 25 матчей Кубка Испании.
Беспроигрышная серия "Фуэнлабрады" во всех турнирах составляет 11 матчей.
Мадридцы пропускали как минимум 2 гола в 3 последних матчах Кубка Испании.
Ориентировочные составы на игру:
Фуэнлабрада: Поль, Дани Фернандес, Ката Диас, Армандо, Фран Гарсия, Санс, Кандела, Милла, Фрайле, Баррозо, Диони.
Реал: Касилья, Тео, Варан, Начо, Хакими, Льоренте, Модрич, Себальос, Асенсио, Васкес, Майораль.
Прогноз на матч "Фуэнлабрада" – "Реал":
Мадридцы являются безоговорочными фаворитами встречи, в удачный исход для хозяев практически никто не верит, несмотря на неожиданные, порой, результаты в такого рода матчах
Победу "Фуэнлабрады" букмекеры оценивают коэффициентом 28,00, ничью – 10,50, победу "Реала" - 1,13.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Неудержимые из Манчестера: на что способен "Сити" в нынешнем сезоне
опрос
главное
-
"Бавария" в серии послематчевых пенальти "выгрызает" победу у "РБ Лейпциг"
-
"Наполи" обыгрывает "Дженоа" и возвращается на первое место в чемпионате
-
"Челси" снова переигрывает "Эвертон" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги
-
Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
Алексис Санчес сделал выбор между ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов
-
"Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма"
-
Глушаков хочет видеть в РФПЛ легионеров высокого уровня
-
"Кёльн" интересуется Шюррле
-
Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство
-
Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью
-
В Примере собираются ввести видеоповторы
-
Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе
-
Касильяс может перейти в "Ливерпуль"
-
Карраско сравнил болельщиков "Атлетико" и "Реала"
-
Погба, возможно, сыграет с "Челси"
-
Карвахаль подтвердил, что вскоре вернётся в строй
-
Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации
-
Кейн рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Ужасный дебют: Карсдорп порвал крестообразные связки колена в первом матче за "Рому"
-
Канте вернулся в строй
-
Россия хочет принять матч-открытие Евро-2020
-
Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо
-
Паршивлюк: "Как может быть закономерным результат матча с "Амкаром"?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1