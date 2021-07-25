Кубо мечтает остаться в "Реале"

Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Как сообщает MadridistaReal, японский хавбек Такефуса Кубо мечтает остаться в мадридском "Реале", но понимает, что это будет практически невозможным в виду отсутствия в клубе квот на игроков из не евросоюза.

Японец хочет подождать: если Винисиус получит испанский паспорт, а Бэйл благодарю соглашению Великобритании и ЕС не будет являться "экстракомунитарио", то Кубо сможет остаться.

Напомним, что прошедший сезон футболист провел в аренде в "Вильярреале", а во второй части сезона в "Хетафе".

Ранее среди претендентов на полузащитника назывались "Реал Сосьедад" и "Эспаньол".

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану. | http://soccernews.ru