Кубо установил рекорд среди японских игроков в Европе



Полузащитник "Мальорки" Такефуса Кубо установил рекорд, став самым молодым японским футболистом, который забил гол в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы, сообщает Gracenote Live.

В матче 13-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (3:1) Кубо отметился голом в возрасте 18 лет и 159 дней.

Кубо является воспитанником "Барселоны". В "Реал" он перешел в летнее трансферное окно из "Токио" на правах свободного агента. Затем королевский клуб отдал его в аренду "Мальорке". В этом сезоне хавбек провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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