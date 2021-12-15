Кубок Африканских Наций могут отменить
Кубок Африканских Наций, который запланирован на январь 2022 года могут отменить, сообщает Дэвид Линч со ссылкой на Исмаэля Махмудда.
По информации источника, ассоциация европейских клубов (ECA) написала открытое письмо в FIFA об обеспокоенности за игроков и их перегрузку.
Отмечается, что в итоге турнир либо будет перенесён, либо проведён без футболистов, участвующих в европейских чемпионатах.
Турнир должен быть проведен в Камеруне.
Также не пропустите: Хавьер Тебас поделился мнением о паре "Реал" - ПСЖ в 1/8 ЛЧ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал", "Барселона" и "Атлетик" подали в суд на сделку Ла Лиги с фондом CVC
-
"Спартак" прокомментировал увольнение Руя Витории
-
"Спартак" уволил Руя Виторию
-
Московское "Динамо" продлило контракт с Сандро Шварцем
-
Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Агуэро
-
Модрич и Марсело вакцинированы от коронавируса. Сегодня они сдали положительный тест на Covid-19
-
Кубок Африканских Наций могут отменить
-
"Манчестер Сити" прокомментировал завершение карьеры Агуэро
-
"Реал" попрощался с Агуэро
-
Бьелса прокомментировал поражение со счетом 0:7 от "Манчестер Сити"
-
Артур может перейти в один из итальянских клубов
-
Хавьер Тебас поделился мнением о паре "Реал" - ПСЖ в 1/8 ЛЧ
-
Президент Ла Лиги высказался о трансферах Мбаппе и Холанда в "Реал" и "Барселону"
-
Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры
-
Модрич и Марсело заразились коронавирусом
-
Кокорин попал на афишу матча "Фиорентины" в Кубке Италии (фото)
-
Губерниев высказался о конфликте с Бузовой во время Евро-2020
-
ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за Рюдигера, которым интересуется "Реал"
-
Эриксен покинет "Интер"
-
Шевченко отреагировал на первую победу "Дженоа" под его руководством
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1