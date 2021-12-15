Кубок Африканских Наций могут отменить

Кубок Африканских Наций, который запланирован на январь 2022 года могут отменить, сообщает Дэвид Линч со ссылкой на Исмаэля Махмудда.

По информации источника, ассоциация европейских клубов (ECA) написала открытое письмо в FIFA об обеспокоенности за игроков и их перегрузку.

Отмечается, что в итоге турнир либо будет перенесён, либо проведён без футболистов, участвующих в европейских чемпионатах.

Турнир должен быть проведен в Камеруне.

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