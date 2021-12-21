Кубок Африканских Наций могут перенести: подробности

Президент ФИФА Джанни Инфантино допускает, что ближайший Кубок Африканских Наций состоится позднее, чем планировалось.

По словам функционера, турнир могут перенести с зимы на осень 2022 года.

Пока утверждённые даты проведения континентального первенства - с 9 января по 6 февраля.

Впрочем, изменения могут произойти из-за нового витка пандемии коронавируса. Ранее сообщалось о возможности переноса или отмены КАН.

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