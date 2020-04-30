Кубок Африканских Наций перенесут с 2021 на 2022 год

Принято решение о переносе Кубка Африканских Наций на 2022 год, сообщает журналист beIN Sports Мохаммед Неджари.

Изначально планировалось провести континентальное первенство зимой 2021 года. Ближайший турнир примет Камерун.

По всей видимости, КАФ пришлось перенести из-за пандемии коронавируса и сдвига клубного сезона, что, в свою очередь, приведёт к увеличению нагрузки на футболистов.

Действующий победитель Кубка - сборная Алжира, выигравшая трофей в 2019 году.

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