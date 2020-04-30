Кубок Африканских Наций перенесут с 2021 на 2022 год
Принято решение о переносе Кубка Африканских Наций на 2022 год, сообщает журналист beIN Sports Мохаммед Неджари.
Изначально планировалось провести континентальное первенство зимой 2021 года. Ближайший турнир примет Камерун.
По всей видимости, КАФ пришлось перенести из-за пандемии коронавируса и сдвига клубного сезона, что, в свою очередь, приведёт к увеличению нагрузки на футболистов.
Действующий победитель Кубка - сборная Алжира, выигравшая трофей в 2019 году.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1