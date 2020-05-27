Кубок Африки-2021 планируют перенести из-за коронавируса

Кубок африканских наций-2021, судя по всему, перенесут из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает RMC Sport, Африканская конфедерация футбола в ближайшее время должна объявить о переносе турнира.

Отмечается, что Кубок Африки, который должен был пройти в Камеруне в январе 2021 года, будет перенесен на начало 2022 года.

На данный момент в Африке зафиксировано более 120 тысяч заболевших коронавирусом.

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