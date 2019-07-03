Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью
Завершились четыре матча третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019.
Группа E
Мавритания – Тунис - 0:0
Тунис: Ассен, Мерья, Бронн, Хаддади, Слити (Дрэгер, 79), Срарфи (Хенисси, 46), Хазри, Скири, Мсакни, Ауадхи, Кешрида.
Ангола – Мали - 0:1
Гол: Айдара, 37 - 0:1.
Мали: Диарра, Куяте, Ваге, Сако, Айдара, Айдара (Дукуре, 73), Траоре, Кулибали, Думбия (Койта, 58), Кулибали, Траоре (Марега, 81).
Группа F
Бенин – Камерун - 0:0
Камерун: Онана, Ойонго, Фэ (Н`Жи, 46), Банана, Нгаде-Нгаджуи, Сутчин-Джум (Бумаль, 66), Кунде, Замбо-Ангисса, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог, 83), Баокен.
Гвинея-Бисау – Гана - 0:2
Голы: Айю, 46 - 0:1, Партей, 72 - 0:2.
Гана: Офори, Баба, Бойе, Айду, Ядом, Партей (Экубан, 83), Овусу (Асамоа, 86), Квабена (Аккуа, 66), Вакасо, Айю, Айю.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур
-
Рабьо прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
Кроос пожаловался на критику
-
"Барселона" установила ценник на Умтити
-
Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Модрич отказал "Милану"
-
Определены пары 1/8 финала Кубка Африки
-
Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью
-
Защитнику сборной Колумбии угрожают смертью
-
Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА
-
Лофтус-Чик согласовал новый контракт с "Челси"
-
"Реал" будет бороться за Погба до закрытия трансферного окна
-
Маркизио может вернуться в "Ювентус"
-
Гендиректор "Зенита" озвучил первую задачу команды на новый сезон
-
"Милан" работает над трансфером игрока "Фиорентины"
-
СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"
-
"Цюрих" купил хавбека "Оренбурга"
-
"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт
-
Товарищеские матчи: московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой" и другие результаты
-
"Порту" и "Бенфика" поборются за вратаря "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1