Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью

Теги тунисмаликамерунгана

Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью

Завершились четыре матча третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019.

Группа E

Мавритания – Тунис - 0:0

Тунис: Ассен, Мерья, Бронн, Хаддади, Слити (Дрэгер, 79), Срарфи (Хенисси, 46), Хазри, Скири, Мсакни, Ауадхи, Кешрида.


Ангола – Мали - 0:1

Гол: Айдара, 37 - 0:1.

Мали: Диарра, Куяте, Ваге, Сако, Айдара, Айдара (Дукуре, 73), Траоре, Кулибали, Думбия (Койта, 58), Кулибали, Траоре (Марега, 81).


Группа F

Бенин – Камерун - 0:0

Камерун: Онана, Ойонго, Фэ (Н`Жи, 46), Банана, Нгаде-Нгаджуи, Сутчин-Джум (Бумаль, 66), Кунде, Замбо-Ангисса, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби (Бассогог, 83), Баокен.


Гвинея-Бисау – Гана - 0:2

Голы: Айю, 46 - 0:1, Партей, 72 - 0:2.

Гана: Офори, Баба, Бойе, Айду, Ядом, Партей (Экубан, 83), Овусу (Асамоа, 86), Квабена (Аккуа, 66), Вакасо, Айю, Айю.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур

Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов