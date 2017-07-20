Кубок Африки расширен с 16 до 24 команд

Теги африканский кубок наций

Кубок Африки расширен с 16 до 24 команд

Конфедерация футбола Африки объявила об изменениях в регламент Кубка африканских наций.

С 2019 года турнир будет проводиться в летние месяцы (июнь-июль). Также решено расширить список участников с 16 до 24.

Напомним, что ранее Кубок африканских наций проводился в январе-феврале, в связи с чем африканские футболисты покидали свои клубы посреди сезона.

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