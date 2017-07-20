Кубок Африки расширен с 16 до 24 команд
Конфедерация футбола Африки объявила об изменениях в регламент Кубка африканских наций.
С 2019 года турнир будет проводиться в летние месяцы (июнь-июль). Также решено расширить список участников с 16 до 24.
Напомним, что ранее Кубок африканских наций проводился в январе-феврале, в связи с чем африканские футболисты покидали свои клубы посреди сезона.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Конго
|3
|7
|2
|Экваториальная Гвинея
|3
|5
|3
|Габон
|3
|3
|4
|Буркина Фасо
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Тунис
|3
|5
|2
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|3
|Кабо-Верде
|3
|3
|4
|Замбия
|3
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Гана
|3
|6
|2
|Алжир
|3
|6
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Южно-Африканская Республика
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|3
|5
|2
|Гвинея
|3
|3
|3
|Мали
|3
|3
|4
|Камерун
|3
|2