Кубок Африки расширен с 16 до 24 команд

Конфедерация футбола Африки объявила об изменениях в регламент Кубка африканских наций.

С 2019 года турнир будет проводиться в летние месяцы (июнь-июль). Также решено расширить список участников с 16 до 24.

Напомним, что ранее Кубок африканских наций проводился в январе-феврале, в связи с чем африканские футболисты покидали свои клубы посреди сезона.

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