Кубок Америки-2019: Бразилия не сумела обыграть Венесуэлу, Перу сильнее Боливии
В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 состоялись два матча в квартете A.
Сначала сборная Перу одержала волевую победу в поединке с Боливией, а через несколько часов Бразилия расписала безголевую ничью с Венесуэлой.
Боливия – Перу - 1:3
Голы: 1:0 – 28, пенальти Морено, 1:1 – 45 Герреро, 1:2 – 55 Фарфан, 1:3 – 90 Флорес.
Боливия: Лампе, Бехарано, Акин, Джузино, Бехарано, Сааведра (Вака, 73), Хустиниано, Сауседо (Фернандес, 71), Чумасеро, Кастро (Альварес, 80), Морено.
Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано (Араухо, 85), Абрам, Трауко, Тапия, Йотун, Поло, Фарфан, Куэва (Флорес, 79), Герреро (Гонсалес, 90).
Бразилия – Венесуэла - 0:0
Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Эрнандес, Росалес, Осорио, Морено, Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Мачис (Фигера, 76), Рондон (Мартинес, 85).
Сборные Бразилии и Перу лидируют в группе, имея в своём активе по 4 очка, на третьем месте Венесуэла с 2 баллами, Боливия замыкает квартет, не набрав ни одного пункта.
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