Кубок Америки-2019: Месси спас Аргентину от поражения в матче с Парагваем, Колумбия сильнее Катара

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Кубок Америки-2019: Месси спас Аргентину от поражения в матче с Парагваем, Колумбия сильнее Катара

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 состоялись два матча в квартете B.

Сначала сборная Колумбии добыла минимальную победу в поединке с Катаром, а через несколько часов Аргентина сыграла вничью с Парагваем.

Перед заключительным туром "альбиселесте" занимают последнее место в группе. Если 23 июня Месси и компания не выиграют у катарцев, то вылетят из турнира, поскольку сейчас у азиатской команды лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Колумбия – Катар - 1:0

Гол: Сапата, 86 - 1:0.

Колумбия: Оспина, Медина (Арьяс, 46), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо (Фалькао, 64), Барриос, Урибе, Мартинес (Диас, 75), Сапата, Хамес.

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Сальман, Педру Мигел, Халид (Дузанде, 84), Мадибо, Хатем (Будиаф, 66), Хассан, Афиф, Али.
 

Аргентина – Парагвай - 1:1

Голы: Санчес, 37 - 0:1, Месси, 57 (пенальти) - 1:1.

Аргентина: Армани, Каско, Тальяфико, Отаменди, Пеццелья, Паредес, Ло Чельсо, Перейра (Агуэро, 46), де Пауль (Суарес, 87), Месси, Мартинес (Ди Мария, 67).

Парагвай: Фернандес, Арсамендия, Гомес, Пирис, Алонсо, Рохас, Рохас, Санчес, Альмирон (Ортис, 87), Сантандер (Ромеро, 72), Гонсалес (Эскобар, 90).

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Вот странные вы товарищи хейтеры. Когда Роналду забивает гол с пенальти, вы этот матч ему в плюс засчитываете)

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OkTawius
Димон

я в сотый раз обращаю твоё внимание на то, что никто не кричит на каждом углу, что КР лучший в истории, поэтому и спрос разный)

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Карыч
Карыч

На снимке: Я спас вас! Космически забил пенальти! Прощайте, я улетаю, но, может быть вернусь...

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OkTawius
Димон

ты чего троллишь, это был лучший пенальти в истории))

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Карыч
Карыч

Так я о чём? Это ты пьянь до истерики доводишь.

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Карыч
Карыч

Доведёшь мессюка до запоя...

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