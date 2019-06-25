Кубок Америки-2019: Уругвай одолел Чили и вышел в плей-офф с первого места, Япония сыграла вничью с Эквадором - оба вылетели из турнира
Завершились матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки-2019 в квартете C.
Уругвай в упорной борьбе добыл минимальную победу над Чили и вышел в 1/4 финала турнира с первого места. Единственный гол в активе Эдинсона Кавани.
В параллельной встрече Япония и Эквадор расписали мировую 1:1. Данный результат привёл к вылету обеих сборных из соревнования.
Чили – Уругвай - 0:1
Гол: Кавани, 82 - 0:1.
Чили: Арьяс, Медель (Лихновски, 55), Хара (Кастильо, 90), Марипан, Пульгар, Диас, Опасо, Арангис, Эрнандес, Варгас (Фернандес, 77), Санчес.
Уругвай: Муслера, Гонсалес, Хименес, Годин, Касерес, Вальверде (Коатес, 90), Бентанкур, де Арраскаэта (Родригес, 76), Лодейро (Нандес, 46), Кавани, Суарес.
Эквадор – Япония - 1:1
Голы: Накадзима, 15 - 0:1, Мена, 35 - 1:1.
Эквадор: Домингес, Веласко, Мина, Арболеда, Рамирес, Груэсо, Мена (Чикайса, 74), Орехуэла, Мендес (Пресиадо, 46), Ибарра (Валенсия, 83), Валенсия.
Япония: Кавасима, Ивата, Уэда, Томиясу, Сугиока, Миеси (Абе, 82), Сибасаки, Итакура (Маэда, 88), Накадзима, Кубо, Окадзаки (Уэда, 66).
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