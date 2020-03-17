Кубок Америки-2020 перенесён на следующий год из-за коронавируса

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Кубок Америки-2020 перенесён на следующий год из-за коронавируса

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о переносе Кубка Америки 2020 года.

Принято решение провести турнир с 11 июня по 11 июля 2021 года. Странами-хозяйками континентального первенства остаются Аргентина и Колумбия.

Изначально планировалось, что Кубок Америки состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса были остановлены почти все клубные соревнования, что вынудило менять и международный календарь.

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