Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате

Формат Кубка Америки 2020 года изменен. Об этом информирует официальный сайт КОНМЕБОЛ.

Чемпионат пройдет в Аргентине и Колумбии. В турнире будут участвовать 12 команд, которые разделят на 2 группы. Групповой этап разделят на Северную и Южную зоны.



Северная зона: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашенная сборная .



Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная сборная.

Количество матчей турнира увеличится до 38 - на 12 больше, чем сейчас.

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