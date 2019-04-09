Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате

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Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате

Формат Кубка Америки 2020 года изменен. Об этом информирует официальный сайт КОНМЕБОЛ.

Чемпионат пройдет в Аргентине и Колумбии. В турнире будут участвовать 12 команд, которые разделят на 2 группы. Групповой этап разделят на Северную и Южную зоны. 

Северная зона: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашенная сборная .

Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная сборная.

Количество матчей турнира увеличится до 38 - на 12 больше, чем сейчас.

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Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
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