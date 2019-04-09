Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате
Формат Кубка Америки 2020 года изменен. Об этом информирует официальный сайт КОНМЕБОЛ.
Чемпионат пройдет в Аргентине и Колумбии. В турнире будут участвовать 12 команд, которые разделят на 2 группы. Групповой этап разделят на Северную и Южную зоны.
Северная зона: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашенная сборная .
Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная сборная.
Количество матчей турнира увеличится до 38 - на 12 больше, чем сейчас.
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