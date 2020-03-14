Кубок Америки будет перенесен из-за коронавируса

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Кубок Америки будет перенесен из-за коронавируса

Кубок Южной Америки-2020 будет перенесен из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, организаторы турнира в ближайшее время сделают официальное заявление о переносе. Скорее всего, новой датой турнира станет лето 2021 года.

Напомним, что Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в 2019 года. С тех пор во всем мире заразились более 145 тысяч человек. Зафиксировано почти 5500 смертей от новой болезни. Число вылечившихся составляет более 71 000 человек.

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