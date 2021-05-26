Кубок Америки могут перенести в США

Фото: twitter.com/copaamerica

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки может быть перенесен в США.

Как сообщает Inside Sport, Венесуэла, Чили и Эквадор готовы принять турнир, однако вариант с США считается предпочтительным для организаторов.

Изначально Кубок Америки должны были принять Аргентина и Колумбия. Ранее сообщалось, что Колумбия лишится права из-за беспорядков внутри страны. Что касается Аргентины, то сейчас в стране возникли серьезные проблемы с коронавирусом из-за чего были приостановлены все футбольные соревнования.

Кубок Америки должен пройти с 11 июня по 10 июля 2021 года.

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