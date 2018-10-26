Кубок Америки с 2020 года перейдет на новый формат

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Кубок Америки с 2020 года перейдет на новый формат

Грядут изменения в формате Кубка Америки.

Как сообщает сайт ФИФА, с 2020 года Кубок Америки будет проводиться раз в четыре года по четным годам. Отмечается, что турнир будет проходить в то же время, что и Чемпионат Европы.
   
В 2019 и 2020 годах Кубок Америки состоится два года кряду.

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