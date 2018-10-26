Кубок Америки с 2020 года перейдет на новый формат
Грядут изменения в формате Кубка Америки.
Как сообщает сайт ФИФА, с 2020 года Кубок Америки будет проводиться раз в четыре года по четным годам. Отмечается, что турнир будет проходить в то же время, что и Чемпионат Европы.
В 2019 и 2020 годах Кубок Америки состоится два года кряду.
Читайте также: Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА: Бельгия по-прежнему первая. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент сообщил об ответе Дзюбы на предложение "Галатасарая"
-
"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей
-
"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами
-
Конте попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом
-
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"
-
"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
-
Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ
-
Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
-
Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
-
Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Ростов" купил хавбека "Брайтона"
-
"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"
-
"Эспаньол" объявил о переходе лучшего бомбардира китайской Суперлиги
-
3
Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие
-
Очередной скандал из-за VAR: Тухель раскритиковал работу видеоарбитров
-
Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в "Челси"
-
"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"