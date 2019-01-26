Кубок Англии очень важен: Гвардиола прокомментировал победу над "Бернли"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после разгромной победы своей команды над "Бернли" в матче 1/16 финала Кубка Англии.

"Я рад победе. Игроки "Манчестер Сити" действовали профессионально и целеустремлённо. У нас есть желание хорошо играть и постоянно совершенствоваться. Важно то, что мы создаём много моментов и мало пропускаем. Мы знаем традиции, здесь Кубок Англии очень важен. Мы хотим пройти как можно дальше" - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что "Сити" отгрузил "Бернли" пять безответных голов.

Также стоит отметить, что в шести последних матчах "горожане" одержали шесть побед с разницей забитых и пропущенных мячей 28:0.

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