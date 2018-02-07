Кубок Англии: "Суонси" забил восемь голов "Ноттс Каунти", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл" также идут дальше

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Кубок Англии: "Суонси" забил восемь голов "Ноттс Каунти", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл" также идут дальше

Завершились три переигровки 1/16 финала Кубка Англии. Путевки в следующий раунд завоевали "Суонси", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл". 

"Суонси" – "Ноттс Каунти" - 8:1 (4:1)
Голы: Абрахам, 18 - 1:0, Дайер, 20 - 2:0, Дайер, 30 - 3:0, Хусин, 35 - 3:1, Абрахам, 45 - 4:1, Нотон, 53 - 5:1, Раутледж, 57 - 6:1, Кэрролл, 65 - 7:1, Джеймс, 82 - 8:1

"Суонси": Нордфельдт, ван дер Хорн (Марич, 78), Нотон, Бартли, Робертс, Раутледж, Дайер (Джеймс, 62), Кэрролл, Клукас (Ки Сон Ен, 46), Нарсинх, Абрахам.

"Ноттс Каунти": Коллин, Даффи, Хант, Дикинсон, Бризли, Хусин (Милсом, 62), Грант, Верчью-Тик, Хоукридж, Стид (Смит, 65), Алессандра (Форт, 62).

"Бирмингем" – "Хаддерсфилд" - 1:4 (0:0)
Голы: Адамс, 52 - 1:0, Робертс, 60 (автогол) - 1:1, Мунье, 94 - 1:2, ван Ла Парра, 97 - 1:3, Инс, 106 - 1:4

"Бирмингем": Стокдэйл, Робертс, Моррисон, Брэмелл, Дин, Ндойе (Хота, 46), Лоу (Лэйкин, 101), Гарднер, Дженкинсон (Дакрес-Когли, 71), Юткевич (Бога, 86), Адамс.

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Мэлоун (Леве, 95), Смит (Хадерджонай, 46), Йоргенсен, Сабири (ван Ла Парра, 56), Биллинг, Муй, Инс, Кванер (Скэннел, 99), Мунье.

"Рочдейл" – "Миллуолл" - 1:0 (0:0)
Гол: Хендерсон, 53 - 1:0

"Рочдейл": Лиллис, Дилэйни, Макгэхи, Макналти, Китчинг, Кэннон, Кэмпс, Дон, Рафферти, Эндрю, Хендерсон.

"Миллуолл": Мартин, Хатчинсон, Мередит, Маклафлин, Шекелл, Томпсон, Уильямс, Фергюсон (Морисон, 63), Танниклифф (Грегори, 63), Оньединма (Уоллес, 77), Эллиотт.

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