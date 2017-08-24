Кубок английской лиги: "Саутгемптон" и "Ньюкасл" вылетают, "Вест Хэм" и "Сток Сити" проходят дальше

Завершились шесть матчей 1/32 финала кубка английской лиги. Вот их результаты:

"Блэкберн" - "Бернли" - 0:2

Голы: Корк, 27 - 0:1, Брэйди, 45+4 - 0:2.

"Ньюкасл" - "Ноттингем Форест" - 2:2, доп. время - 0:1

Голы: Митрович, 3 - 1:0, Каммингс, 29 - 1:1, Каммингс, 31 - 1:2, Аронс, 45+1 - 2:2, Уокер, 97 - 2:3.

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 0:2

Голы: Батт, 67 - 0:1, Уилсон, 87 - 0:2.

"Сток Сити" - "Рочдэйл" - 4:0

Голы: Аллен, 16 - 1:0, Крауч, 29 - 2:0, Аллен, 42 - 3:0, Собхи, 80 - 4:0.

"Челтенхэм" - "Вест Хэм" - 0:2

Голы: Сахо, 40 - 0:1, Айю, 43 - 0:2.

"Хаддерсфилд" - "Ротерхэм" - 2:1

Голы: Аджайи, 1 - 0:1, Биллинг, 52 - 1:1 (пенальти), Лолли, 54 - 2:1.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в групповую стадию ЛЧ. | soccernews.ru