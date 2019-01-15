Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной

Австралия обыграла Сирию в компенсированное время, а Иордания не смогла выиграть у Палестины в рамках 3-го тура группового этапа Кубка Азии.

Австралия - Серия - 3:2.

Голы: Мабил, 41 - 0:1, Хрибин, 43 - 1:1, Икономидис, пенальти Аль-Сома, 80 - 2:2, Рогич, 90 - 3:2.

Иордания - Палестина - 0:0.

Завтра, 16 января, Кыргызстан встретится с Филиппинами, а Иран сразится с Ираком.

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