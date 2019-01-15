Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной
Австралия обыграла Сирию в компенсированное время, а Иордания не смогла выиграть у Палестины в рамках 3-го тура группового этапа Кубка Азии.
Австралия - Серия - 3:2.
Голы: Мабил, 41 - 0:1, Хрибин, 43 - 1:1, Икономидис, пенальти Аль-Сома, 80 - 2:2, Рогич, 90 - 3:2.
Иордания - Палестина - 0:0.
Завтра, 16 января, Кыргызстан встретится с Филиппинами, а Иран сразится с Ираком.
Не пропустите: Кубок Азии: Китай разгромил Филиппины и возглавил свою группу| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной
-
Башкиров находится на просмотре в "Рубине"
-
Милнер сыграл 500-й матч в АПЛ в специальных бутсах от Nike
-
1
Моуринью мощно высказался о Чехе
-
"Вест Хэм" не готов отпустить Чичарито в аренду
-
1
Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу
-
Дзагоев вернулся в общую группу после болезни
-
"Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" купить Озила
-
Яя Туре сравнил Маркеса и Пике
-
Пол Инс ярко высказался о Сульшере
-
1
Игроки "Фулхэма" подрались во время занятия йогой
-
4
Адвокат Кокорина сказала, что он немного изменился в СИЗО
-
"Фенербахче" интересуется игроком сборной России
-
"Атлетико" планирует продать двух игроков, чтобы купить новых футболистов
-
"Енисей" отправился на сбор в Турцию
-
Семак ответил на вопросы фанатов в инстаграме
-
"Манчестер Сити" приобрел японского игрока и отдал его в аренду
-
Защитник "Ливерпуля" Александер-Арнольд выбыл на месяц
-
"Севилья" интересуется игроком "Зенита"
-
"Барселона" нацелилась на нападающего "Челси"
Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0