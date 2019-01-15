Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной

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Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной

Австралия обыграла Сирию в компенсированное время, а Иордания не смогла выиграть у Палестины в рамках 3-го тура группового этапа Кубка Азии.

Австралия - Серия - 3:2.

Голы: Мабил, 41 - 0:1, Хрибин, 43 - 1:1, Икономидис, пенальти Аль-Сома, 80 - 2:2, Рогич, 90 - 3:2.

Иордания - Палестина - 0:0.

Завтра, 16 января, Кыргызстан встретится с Филиппинами, а Иран сразится с Ираком.

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Group A М О
1 Южная Корея Южная Корея 3 9
2 Австралия Австралия 3 6
3 Оман Оман 3 3
4 Кувейт Кувейт 3 0
Group B М О
1 Китай (КНР) Китай (КНР) 3 9
2 Узбекистан Узбекистан 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Group C М О
1 Иран Иран 3 9
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 6
3 Бахрейн Бахрейн 3 3
4 Катар Катар 3 0
Group D М О
1 Япония Япония 3 9
2 Ирак Ирак 3 6
3 Иордан Иордан 3 3
4 Палестина Палестина 3 0
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