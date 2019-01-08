Кубок Азии: Ирак переиграл Вьетнам, Саудовская Аравия разгромила КНДР
Представляем результаты двух сегодняшних матчей Кубка Азии.
Группа D
Ирак – Вьетнам 3:2
Голы: Файез (аг), 24 - 0:1, Али, 35 - 1:1, Нгуен Конг Фыонг, 42 - 1:2, Тарик, 60 - 2:2, Аднан, 90 - 3:2
Ирак: Хассан, Аднан, Файез, Ибрагим, Салем (Али, 78), Хади, Ясин, Али, Рашид (Тарик, 58), Диа Путрос (Расан, 37), Али.
Вьетнам: Данг Ван Лам, До Зюи Мань, Куэ Нгок Хай, Буй Тьен Зунг, До Хунг Зунг, Нгуен Куанг Хай, Лыонг Сюан Чыонг (Нгуен Хюи Хунг, 65), Нгуен Чонг Хоанг, Фан Ван Дык (Доан Ван Хау, 82), Нгуен Фонг Хонг Зуй, Нгуен Конг Фыонг (Ха Дык Тинь, 63).
Предупреждения: Нгуен Чонг Хоанг (1), Рашид (18), До Зюи Мань (48).
Группа E
Саудовская Аравия – КНДР 4:0
Голы: Бахебри, 28 - 1:0, Аль-Фатиль, 37 - 2:0, Аль-Досари, 70 - 3:0, Аль-Муваллад, 87 - 4:0
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Брейк, Аль-Фатиль, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (Аль-Шамрани, 82), Аль-Биши (Гариб, 71), Бахебри (Аль-Сайяри, 78), Отайф, Аль-Могауи, Аль-Досари, Аль-Муваллад.
КНДР: Ри Мен Гук, Ким Сон Ги, Ан Сон Иль (Ким Ген Хун, 46), Ким Чхоль Бом, Чжан Кук Чхоль (Ри Чан Хо, 56), Ли Иль Чжин, Ри Ен Чжик (Рим Кван Хек, 90), Ри Ын Чхоль, Пак Кван Рен, Чжон Иль Гван, Хан Кван Сон.
Предупреждения: Ким Чхоль Бом (32), Хан Кван Сон (36), Аль-Досари (45), Ли Иль Чжин (53), Чжон Иль Гван (90).
Удаление: Хан Кван Сон (44).
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0