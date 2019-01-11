Кубок Азии: Китай разгромил Филиппины и возглавил свою группу

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Кубок Азии: Китай разгромил Филиппины и возглавил свою группу

В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Китая одержала разгромную победу над Филиппинами. Команда из Поднебесной выиграла со счётом 3:0 благодаря дублю У Лэя и голу Юйа Дабао.

Филиппины – Китай - 0:3

Голы: У Лэй, 40 - 0:1, У Лэй, 66 - 0:2, Юй Дабао, 80 - 0:3.

Филиппины: Фалькесгор, Карли (Янгхазбенд, 66), Сато, Альваро Сильва, Палла, Ингресо, Штраусс (Отт, 85), Райхельт (Дайзон, 88), Вудленд, Шрек, Патиньо.

Китай: Янь Цзюньлин, У Си, Ши Кэ, Чжан Линьпэн, Чжэн Чжи (Чи Чжунго, 83), У Лэй, Чжао Сюйжи (Юй Ханьчао, 72), Лю Ян, Хао Цзюньминь, Фэн Сяотин, Гао Линь (Юй Дабао, 80).

Благодаря этой победе китайцы возглавили группу C, а филиппинцы остались на последнем месте в квартете.

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