Кубок Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" идут дальше

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Кубок Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" идут дальше

Представляем результаты матчей первого раунда Кубка Германии.

"Хемницер" - "Бавария" 0:5

Голы: Левандовски, 20 - 0:1, Коман, 51 - 0:2, Левандовски, 60 - 0:3, Рибери, 79 - 0:4, Хуммельс, 89 - 0:5

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Зюле, Хуммельс, Рафинья (Алаба, 63) - Руды (Видаль, 70), Толиссо - Коман, Мюллер, рибери - Левандовски (Роббен, 64)


"Рилазинген-Арлен" - "Боруссия Д" 0:4

Голы: Бартра, 12 - 0:1, Обамеянг, 41 - 0:2, Обамеянг, 55 - 0:3, Обамеянг, 80 - 0:4

"Боруссия Д": Бюрки - Пищек, Сократис, Бартра, Бесте - Кастро, Шахин (Исак, 72), Дахуд - Филипп (Пасслак, 85), Обамеянг, Шюррле (Кагава, 61)


"Ганза" - "Майнц" 1:3

Голы: Муто, 13 - 0:1, Вобейда, 31 - 1:1, Бросински, 45 - 1:2, Муто, 60 - 1:3


"Леер" - "Кельн" 0:5

Голы: Битенкур, 28 - 0:1, Соренсен, 34 - 0:2, Кордоба, 50 - 0:3, Цоллер, 69 - 0:4, Гирасси, 74 - 0:5


"Айхеде" - "Кайзерслаутерн" 0:4

Голы: Осаве, 17 - 0:1, Атик, 40 - 0:2, Осаве, 69 - 0:3, Моритц, 85 - 0:4


"Эрндтебрюк" - "Айнтрахт" 0:3

Голы: Чендлер, 35 - 0:1, Гачинчович, 72 - 0:2, Аллер, 76 - 0:3


"Хальберц" - "Фрайбург" 1:2

Голы: Петерсен, 34 - 0:1, Лаххеб, 42 - 0:2, Мичел, 87 - 1:2


"Унтерхахинг" - "Хайденхайм" 0:4

Голы: Беермаан, 44 - 0:1, Беерманн, 74 - 0:2, Глатцель, 80 - 0:3, Пущ, 86 - 0:4. | http://soccernews.ru

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