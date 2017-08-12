Кубок Германии: "Байер" с трудом прошёл "Карлсруэ" и другие результаты
Завершились четыре матча первого раунда Кубка Германии. В следующую стадию турнира пробились "Динамо Дрезден", "Хольштайн Киль", "Боруссия Менхенгладбах" и "Байер".
"Кобленц" – "Динамо Дрезден" - 2:3
Голы: Божич, 6 - 1:0, Берко, 11 - 1:1, Хайзе, 49 - 1:2, Попович, 80 - 2:2, Аосман, 84 - 2:3.
"Хольштайн Киль" – "Айнтрахт Брауншвейг" - 2:1
Голы: Нюман, 48 - 0:1, Дрекслер, 71 (пенальти) - 1:1, Дукш, 77 - 2:1.
"Рот-Вайсс Эссен" – "Боруссия Менхенгладбах" - 1:2
Голы: Байер, 29 - 1:0, Хофманн, 79 - 1:1, Раффаэл, 82 - 1:2.
"Карлсруэ" – "Байер" - 0:3
Голы: Кор, 93 - 0:1, Похьянпало, 99 - 0:2, Бэйли, 105 - 0:3.
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