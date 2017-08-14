Кубок Германии: "Шальке", "Нюрнберг" и "Падерборн" идут дальше

В рамках 1/32 финала Кубка Германии состоялись ещё три матча. Путёвки в следующую стадию турнира завоевали "Шальке", "Нюрнберг" и "Падерборн".

"Динамо Берлин" – "Шальке" - 0:2

Голы: Коноплянка, 78 - 0:1, Коноплянка, 90 - 0:2.



"Дуйсбург" – "Нюрнберг" - 1:2

Голы: Беренс, 21 - 0:1, Марграйттер, 41 - 0:2, Вольце, 90 (пенальти) - 1:2.



"Падерборн" – "Санкт-Паули" - 2:1

Голы: Васси, 41 - 1:0, Антви-Аджей, 79 - 2:0, Аллаги, 90 - 2:1.

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