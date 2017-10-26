Кубок Испании: "Лас-Пальмас" разгромил "Депортиво", "Леванте" обыграл "Жирону"
Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Депортиво" дома крупно проиграл "Лас-Пальмасу", "Жирона" на своем поле уступила "Леванте".
"Депортиво" – "Лас-Пальмас" - 1:4 (0:2)
Голы: Момо, 8 - 0:1, Момо, 16 - 0:2, Перес, 59 - 1:2, Кальери, 81 - 1:3, Кальери, 90 - 1:4
"Депортиво": Тытонь, Шер, Наварро, Хуанфран, Сидней, Экспосито, Гильерме (Москера, 72), Вальверде, Гама (Жерар Валентин, 57), Баккали, Перес (Андоне, 72).
"Лас-Пальмас": Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Симон, Бигас, Момо, Виера, Гомес (Сантана, 82), Витоло, Домингес (Кальери, 75), Кастельяно (Серджи Сампер, 71).
Удаление: Хуанфран (24).
"Жирона" – "Леванте" - 0:2 (0:1)
Голы: Боатенг, 40 - 0:1, Дукуре, 62 - 0:2
"Жирона": Буну, Маффео (Адай, 77), Мохика, Планас, Муньеса, Тимор, Гранель, Морено, Дуглас Луис (Гарсия, 65), Рамальо, Олунга (Кайоде, 65).
"Леванте": Оласабаль, Мур, Кабако, Робер, Тоньо, Барди (Лерма, 65), Моралес (Иви Лопес, 70), Дукуре, Саму (Родригес, 83), Лукич, Боатенг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1