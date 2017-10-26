Кубок Испании: "Лас-Пальмас" разгромил "Депортиво", "Леванте" обыграл "Жирону"

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Кубок Испании: "Лас-Пальмас" разгромил "Депортиво", "Леванте" обыграл "Жирону"

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Депортиво" дома крупно проиграл "Лас-Пальмасу", "Жирона" на своем поле уступила "Леванте".

"Депортиво" – "Лас-Пальмас" - 1:4 (0:2)
Голы: Момо, 8 - 0:1, Момо, 16 - 0:2, Перес, 59 - 1:2, Кальери, 81 - 1:3, Кальери, 90 - 1:4

"Депортиво": Тытонь, Шер, Наварро, Хуанфран, Сидней, Экспосито, Гильерме (Москера, 72), Вальверде, Гама (Жерар Валентин, 57), Баккали, Перес (Андоне, 72).

"Лас-Пальмас": Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Симон, Бигас, Момо, Виера, Гомес (Сантана, 82), Витоло, Домингес (Кальери, 75), Кастельяно (Серджи Сампер, 71).

Удаление: Хуанфран (24).

"Жирона" – "Леванте" - 0:2 (0:1)
Голы: Боатенг, 40 - 0:1, Дукуре, 62 - 0:2

"Жирона": Буну, Маффео (Адай, 77), Мохика, Планас, Муньеса, Тимор, Гранель, Морено, Дуглас Луис (Гарсия, 65), Рамальо, Олунга (Кайоде, 65).

"Леванте": Оласабаль, Мур, Кабако, Робер, Тоньо, Барди (Лерма, 65), Моралес (Иви Лопес, 70), Дукуре, Саму (Родригес, 83), Лукич, Боатенг.

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