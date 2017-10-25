Кубок Испании: "Леганес" обыграл "Вальядолид", "Вильярреал" уступил "Понферрадине"

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Вальядолид" дома проиграл "Леганесу", "Понферрадина" на своем поле была сильнее "Вильярреала".

"Вальядолид" – "Леганес" - 1:2 (0:0)

Голы: Рико, 46 - 0:1, Котан, 52 - 1:1, Бовю, 88 - 1:2

"Вальядолид": Бесерра, Маррех, Мартинес, Мойяно, Калеро, Серхио Маркос, Альберто Гитиан, Эрвиас (Плано, 81), Котан (Тони Вилья, 81), Янниотас, Вильялибре (Мата, 81).

"Леганес": Шампань, Мантовани, Рико, Тито, Муньос, Моран (Эрасо, 46), Гумбау, Брашанац, Эль-Жар, Наранхо (Шимановски, 66), Коне (Бовю, 83).

"Понферрадина" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)

Гол: Сидонча, 37 - 1:0

"Понферрадина": Молдован, Креспо, Риос, Гарсия (Хамани, 64), Гарсия (Менудо, 58), Диас (Палларес, 52), Фернандо, Анди, Сидонча, Морено, Фонсека.

"Вильярреал": Кантеро, Бонера, Марин, Рукавина, Пау Торрес, Сориано, Герра (Родри Эрнандес, 51), Черышев, Кастильехо (Форнальс, 59), Суарес (Раба, 71), Унал.

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