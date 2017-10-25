Кубок Испании: "Леганес" обыграл "Вальядолид", "Вильярреал" уступил "Понферрадине"

Теги вильярреаллеганесреал вальядолидпонферрадина

Кубок Испании: "Леганес" обыграл "Вальядолид", "Вильярреал" уступил "Понферрадине"

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Вальядолид" дома проиграл "Леганесу", "Понферрадина" на своем поле была сильнее "Вильярреала".

"Вальядолид" – "Леганес" - 1:2 (0:0)
Голы: Рико, 46 - 0:1, Котан, 52 - 1:1, Бовю, 88 - 1:2

"Вальядолид": Бесерра, Маррех, Мартинес, Мойяно, Калеро, Серхио Маркос, Альберто Гитиан, Эрвиас (Плано, 81), Котан (Тони Вилья, 81), Янниотас, Вильялибре (Мата, 81).

"Леганес": Шампань, Мантовани, Рико, Тито, Муньос, Моран (Эрасо, 46), Гумбау, Брашанац, Эль-Жар, Наранхо (Шимановски, 66), Коне (Бовю, 83).

"Понферрадина" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)
Гол: Сидонча, 37 - 1:0

"Понферрадина": Молдован, Креспо, Риос, Гарсия (Хамани, 64), Гарсия (Менудо, 58), Диас (Палларес, 52), Фернандо, Анди, Сидонча, Морено, Фонсека.

"Вильярреал": Кантеро, Бонера, Марин, Рукавина, Пау Торрес, Сориано, Герра (Родри Эрнандес, 51), Черышев, Кастильехо (Форнальс, 59), Суарес (Раба, 71), Унал.

Не пропустите: "Атлетик" не сумел победить клуб третьего дивизиона в Кубке Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов