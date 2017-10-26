Кубок Испании: "Сельта" победила "Эйбар", "Эльче" и "Атлетико" разошлись миром

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Кубок Испании: "Сельта" победила "Эйбар", "Эльче" и "Атлетико" разошлись миром

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Сельта" на выезде была сильнее "Эйбара", "Атлетико" в гостях не сумел обыграть представителя Сегунды "Эльче".

"Эйбар" – "Сельта" - 1:2 (1:2)
Голы: Кабраль, 4 - 0:1, Энрик, 18 - 1:1, Гвидетти, 44 - 1:2

"Эйбар": Риесго, Паулу Оливейра, Жунка, Ломбан, Гальвес (Арбилья, 64), Ривера, Саррьеги, Пенья, Жордан (Инуи, 73), Бебе (Кике, 83), Энрик.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Кастро, Браис Мендес (Эрнандес, 73), Радоя, Юльсагер, Хосабед (Васс, 64), Мор, Гвидетти (Макси Гомес, 79).

"Эльче" – "Атлетико" - 1:1 (0:1)
Голы: Партей, 17 - 0:1, Лоло, 52 (с пенальти) - 1:1

"Эльче": Вальехо, Гонсало, Альбакар, Голобарт, Санчес, Флорес (Текио, 76), Манолин (Лавсамба, 69), Бенито, Калеро, Лоло (Мартинес, 57), Каба.

"Атлетико": Мойя, Врсалько, Гонсалес, Люка Эрнандес, Хименес, Фернандес, Баре (Мойя, 59), Гайтан, Партей (Сауль, 59), Вьетто, Торрес.

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